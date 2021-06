Roy Keane ne lui a jamais rien laissé passer. Tranchant dans ses interventions, comme le furent ses tacles au genou sur le terrain, l'ancien milieu de Manchester United n'a pas pu s'empêcher de s'emporter contre Paul Pogba même après une prestation fantastique. Celle-ci n'avait qu'un défaut : ne pas avoir eu lieu sous le maillot de Manchester United mais sous celui des Bleus. Et pour l'ancien capitaine des Red Devils, c'est inadmissible. "Ce n'est pas le même joueur en sélection", s'est plaint Keane sur les antennes d'ITV. Et il a raison. Le Paul Pogba de Manchester United n'a pas grand-chose à voir avec celui des Bleus. Pourquoi ?

"En première période, il y avait 21 joueurs et Pogba au-dessus"

Son histoire avec l'équipe de France n'est pas linéaire. Il faut se souvenir que les mêmes interrogations l'escortaient entre 2013 et 2018. Des débats incessants sur sa position, sur ses dribbles superflus et même sur ses coupes de cheveux avaient fini par le fragiliser. Muet devant la presse, il avait fini par expulser ses frustrations en adressant une jolie sarabande à l'Euro 2016. En cinq ans, la Pioche s'est métamorphosée sous le maillot bleu.

"L'évolution est venue avec encore plus de confiance du groupe, de la liberté pour m'exprimer, nous confiait-il dans le podcast FC Stream Team avant le début de l'Euro. Je suis bien avec tout le monde, heureux et je peux m'exprimer mieux sur le terrain." Successeur de "Tonton" Patrice Evra, son mentor dans le groupe, Pogba est celui qui prend la parole dans les moments chauds du vestiaire. Un rôle naturel dans lequel il s'épanouit.

'Le joueur à 100 millions d'euros'

"Paul a évolué, gagné en confiance. Il a cette détermination qu'il sait transmettre au groupe", témoigne Raphaël Varane. Désormais, il s'ouvre aux médias et c'est lui qui est allé éteindre l'incendie, en conférence de presse, quand la brouille Giroud-Mbappé commençait à sérieusement pourrir la préparation des Bleus. "Les seules tensions, c'est au dos et aux jambes", a-t-il déminé avec l'aplomb qui le caractérise désormais.

Dans cet environnement apaisé, Pogba, plus détendu que jamais aux entraînements, n'est plus un sujet de débat. Il peut même se rater, à de rares occasions désormais, il ne sera plus remis en cause. Contrairement à Manchester United où son positionnement et ses performances sont sans cesse discutées à l'aune de l'investissement colossal qu'il a coûté au club. "A Manchester, on se dit : 'oh voici notre joueur à 100 millions d'euros, mettons-le partout', il n'y a pas vraiment de plan comme il y en a avec la France et, avant, avec la Juventus", nous renseigne Pete Sharland, journaliste à Eurosport Angleterre.

Solksjaer et des joueurs moins talentueux

S'il a tendance à en faire parfois trop à Manchester, la Pioche, en sélection, a trouvé une sérénité certaine sur la pelouse. Avec un mot clé, la simplicité : "C'est possible, a-t-il réagi à notre micro. J'ai mûri aussi, j'essaie de jouer plus juste, de faire les choses basiquement, simplement." Didier Deschamps a été capital dans cette évolution, lui qui a si souvent manié la carotte et le bâton avec son milieu de terrain. Le sélectionneur ne l'a jamais épargné devant les micros, n'hésitant pas à le faire démarrer sur le banc le deuxième match de l'Euro 2016 face à l'Albanie. Des messages reçus par Pogba, désormais incontournable et incontestable.

À Manchester United, le combat d'ego avec Mourinho lui a fait beaucoup de mal, et Solskjaer ne lui accorde pas toujours sa confiance. L'instabilité de ses relations avec ses différents coaches ne l'a pas aidé à prendre sa pleine mesure sur le terrain. "Je pense aussi que ça aide d'avoir autant de bons joueurs autour de lui avec les Bleus, continue Pete Sharland. Souvent, à Manchester, on voit Pogba frustré que ses coéquipiers ne soient pas au même niveau que lui, c'est pour cela qu'il aime tant jouer avec Bruno Fernandes. Et de toute évidence, en bleu, Kanté l'aide beaucoup."

Kanté, évidemment

La présence du milieu de Chelsea depuis le 8e de finale de l'Euro 2016 a libéré Pogba. Les deux hommes ont débuté 28 matches ensemble et la France n'en a pas perdu un seul, soit cinq ans d'invincibilité avec ce duo-là à la complémentarité évidente. Avec Kanté derrière lui qui le libère d'une bonne partie des tâches défensives, Pogba n'est pas le même et peut davantage se concentrer sur l'orientation, la projection. "Ce que je voudrais dire au monde entier : le NG qu'on a vu ces derniers mois a toujours été le même, nous confiait encore le Mancunien début juin. Il a toujours été aussi performant. C'est une chance de l'avoir parmi nous."

Le Ballon d'Or pour Kanté ? "Ce serait mérité", assure Pogba

Comme Chelsea ne laissera pas partir Kanté de sitôt, c'est peut-être à Paul Pogba d'envisager un départ. Alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat, le champion du monde pourrait être tenté d'en finir avec l'expérience mitigée de MU. Trouver de la sérénité, un coach qui le désire et un environnement plus stable pour s'accomplir aussi en club. C'est tout l'enjeu de son été entre Euro et mercato.

