Du changement chez les Three Lions. Le jeune prodige Jadon Sancho, qui vient de signer à Manchester United, va connaître sa première titularisation de l'Euro avec l'Angleterre, samedi à Rome lors du quart de finale contre l'Ukraine. Sancho, qui n'a disputé pour le moment qu'une poignée de minutes (six) lors du 1er tour, a été préféré à Phil Foden pour occuper le flanc droit de l'attaque.

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a par ailleurs décidé de revenir pour ce quart de finale à une défense à quatre (Walker, Stones, Maguire, Shaw), après avoir choisi une option à trois contre l'Allemagne (2-0) en huitième de finale.

"'Football is coming home' en 2018, c’était de l'ironie mais maintenant…"

Mount de retour en 10

Ce système est plus adapté aux qualités de Mason Mount, de retour à l'animation au milieu après avoir manqué les deux matches précédents. Il avait dû observer une période d'isolement dans le cadre des mesures pour lutter contre le coronavirus, car identifié comme cas contact de l'Ecossais Billy Gilmour, testé positif au Covid-19 le 21 juin.

Du côté de c, le sélectionneur Andriy Shevchenko a fait confiance quasiment au même onze qui avait débuté en huitième contre la Suède (2-1 a.p.). Seul Vitaliy Mykolenko fait son apparition en lieu et place de Taras Stepanenko, laissé sur le banc comme Artem Dovbyk, auteur du but décisif au bout de la prolongation contre les Suédois. Le Stadio Olimpico de Rome était loin d'accueillir les 16 000 places possibles pendant l'Euro, à une heure du coup d'envoi.

Peu de supporters anglais et ukrainiens étaient visibles autour du stade avant la rencontre, principalement en raison des restrictions mises en place pour éviter la venue de supporters du Royaume Uni ou d'Ukraine qui n'auraient pas eu le temps de respecter la quarantaine obligatoire en Italie. Selon la presse, moins de 10.000 personnes étaient attendues pour ce dernier match de l'Euro dans la Ville éternelle.

Les équipes:

: Bushchan - Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko - Karavayev, Sydorchuk, Shaparenko, Zinchenko, Mykolenko - Yaremchuk, Yarmolenko (cap). : Andriy Shevchenko Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Phillips - Sancho, Mount, Sterling - Kane (cap.). Sélectionneur : Gareth Southgate

