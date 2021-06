Les gardiens

Hugo Lloris : 4,6 (moyenne de ses notes)

Pas d'exploit, deux premiers matches globalement maîtrisés et puis cette fraction de seconde où son Euro a bien failli basculer. Une sortie kamikaze devant Danilo Pereira, un penalty mais pas de carton rouge : Lloris s'en est bien sorti mais il a miné les Bleus à Budapest. On attend encore l'ange gardien du Mondial russe.

Euro 2020 Stop au bricolage : Deschamps doit arrêter de jouer à l'apprenti sorcier IL Y A 11 HEURES

Steve Mandanda : jamais noté

Il avait joué le troisième match du Mondial 2018, son premier en compétition internationale, il n'a pas eu droit à une seule minute cette année.

Mike Maignan : jamais noté

Un Euro de sparring-partner. Même si, finalement, on se demande s'il n'a pas doublé Steve Mandanda au poste de numéro 2.

Les défenseurs

Benjamin Pavard : 4,25

Au niveau contre l'Allemagne, mais victime d'un énorme carton, à la rue contre la Hongrie, et victime d'une grosse chute en début de match, il est resté sur le banc face au Portugal. Un début de tournoi des plus étranges.

Kane, Pavard et Fernandes... Le onze des flops de la phase de groupes

Raphaël Varane : 6

A l'image des Bleus. Formidable contre l'Allemagne, en souffrance contre la Hongrie, il a retrouvé un niveau digne de son statut contre le Portugal. On attend plus de régularité dès les huitièmes de finale.

Presnel Kimpembe : 5,3

Le plus régulier des quatre de derrière depuis le coup d'envoi de l'Euro. Dans l'impact et dans le combat, il a été là. Quelques coups de moins bien mais rien d'inquiétant, vraiment pas.

Presnel Kimpembe et Raphaël Varane au duel face au Portugal Crédit: Getty Images

Lucas Hernandez : 5,5

Indéboulonnable à gauche, le Bavarois connaît un mois de juin des plus compliqués. Touché au genou face aux Gallois, il traîne sa douleur depuis. Il n'a pas joué contre la Hongrie et n'a tenu que quarante-cinq minutes face aux Portugais. Embêtant.

Lucas Digne : 5

Alors que Lucas Hernandez ne s'en sort pas avec son genou, Digne s'est vu offrir un boulevard. Fiable sans être génial face aux Hongrois, l'ancien Lillois pouvait concrétiser les promesses semées depuis deux ans en sélection. Mais une vilaine blessure aux ischio-jambiers, quelques minutes après son entrée mercredi, l'a stoppé dans son élan. Cruel.

Cinq blessures en cinq jours : comment le climat s'est subitement alourdi autour des Bleus

Jules Koundé : 3,5

Le petit nouveau de la troupe a été promu face au Portugal, mercredi. Sur le côté droit de la défense, il a connu une première titularisation difficile. Certes, il ne jouait pas à sa place, mais il a aussi pris la mesure du très haut niveau.

Léo Dubois : jamais noté

Assis deux fois en tribunes, doublé par Jules Koundé, le Lyonnais vit une spectaculaire mise en retrait. Même si les blessures conjuguées de Lucas Digne et Lucas Hernandez lui donnent une petite chance de démarrer le 8e de finale sur le côté gauche.

Kurt Zouma : jamais noté

Toujours le sourire, Zouma est un bon camarade. Heureusement pour lui car son Euro prend la même direction que le Mondial 2018 d'Adil Rami. Raphaël Varane est intouchable (pour éviter la répétition d'indéboulonnable).

Clément Lenglet : jamais noté

L'ancien titulaire ne sort plus du banc. Logique, Presnel Kimpembe ne cesse de prendre de l'assurance. Et comme Didier Deschamps déteste toucher à sa charnière, il n'est absolument pas certain que Lenglet joue la moindre minute.

Coman, Dubois, 4-2-3-1 : quelle équipe face à la Suisse ?

Les milieux

Paul Pogba : 6,8

Heureusement qu'il est là. Heureusement que sa patte droite est réglée comme du papier à musique. Il est impliqué sur trois des quatre buts français lors de ce premier tour. A parfois peiné dans l'impact mais, ballon au pied, c'est un régal.

N'Golo Kanté : 5,8

Arrivé comme un Ballon d'Or, N'Golo Kanté voit son statut s'effriter légèrement après trois matches corrects sans être géniaux. Il n'est pas encore dans ses standards de Chelsea mais reste une précieuse béquille pour des Bleus sur courant alternatif. Même un Kanté moyen reste un Kanté indispensable.

"Ni en mode Ballon d’Or, ni décevant, Kanté est à l’image des Bleus"

Adrien Rabiot : 5,75

Il incarne l'Euro à deux visages des Bleus. Excellent à Munich, déprimant face à la Hongrie, il a livré deux prestations diamétralement opposées en quatre jours. Sa rentrée sur le côté gauche de la défense face aux Portugais fut aussi inattendue que réussie. Pourrait-il encore dépanner en 8e de finale ? Le passage en 4-2-3-1 le rend moins nécessaire au milieu alors, pourquoi pas…

Moussa Sissoko : non noté

En tribunes en Allemagne, sur le banc face aux Hongrois et trois minutes de jeu contre les Portugais : on ne peut pas dire que Sissoko pèse sur le destin des Bleus, mais sa trajectoire est encourageante. La blessure de Thomas Lemar pourrait le faire grimper d'un échelon dans la hiérarchie.

Corentin Tolisso : 4

Convaincant en préparation, entré en jeu en fin de match face à l'Allemagne et face à la Hongrie, il a eu sa chance contre le Portugal. Sur le côté droit du 4-2-3-1 et pendant 66 minutes, il a peiné plus que de raison. Décevant.

Corentin Tolisso avec les Bleus Crédit: Getty Images

Thomas Lemar : jamais noté

Il s'est blessé jeudi, au lendemain du match face au Portugal. On lui souhaite un prompt rétablissement. Jusqu'ici, on l'a vu trois minutes et des poussières sur le terrain face à la Hongrie. Oubliable.

Les attaquants

Antoine Griezmann : 5

Un but salvateur face à la Hongrie et pas grand-chose d'autre. Sinon dans le don de soi et dans le repli défensif. Mais offensivement, à droite ou dans l'axe, ce n'est pas encore ça. Trop effacé.

Relation nulle avec Mbappé et Benzema : Faut-il être inquiet pour Griezmann ?

Karim Benzema : 5,5

Didier Deschamps lui a maintenu toute sa confiance après les deux premiers matches et, surtout, une prestation inaccomplie face à la Hongrie. DD a eu raison. Si la connexion avec ses partenaires de l'attaque est encore imparfaite, Benzema a signé un doublé.

Kylian Mbappé : 5,6

L'attaquant le plus régulier depuis le début de l'Euro et, paradoxalement, le seul qui n'a pas marqué. Mbappé est le détonateur des actions françaises et sa relation avec Pogba reste la principale arme (la seule ?) des Bleus. Il est à l'origine du but de Griezmann face aux Hongrois, provoque un penalty face aux Portugais : bref, il ne lui manque qu'une réalisation. Pour le reste, il est dans le ton.

Kylian Mbappé et Karim Benzema Crédit: Imago

Ousmane Dembelé : jamais noté

Le grand malheureux de l'aventure. Il était le joker numéro 1 de l'attaque française. Il s'est blessé face à la Hongrie et a dû rentrer à la maison précocement.

Kingsley Coman : jamais noté

Il n'a pas joué face à l'Allemagne et a quitté le groupe avant la Hongrie, pour assister à la naissance de sa fille. Son entrée a fait du bien face au Portugal. Possible qu'il ait un coup à jouer face à la Suisse pour dynamiser le couloir droit.

Olivier Giroud : jamais noté

Quatorze minutes de jeu en trois matches : le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus vit un sévère déclassement. Grande victime du retour de Karim Benzema, Giroud se contente de miettes. S'il reste dans l'esprit, la situation doit être bien inconfortable à vivre. Lui qui débutait tous les matches importants des Bleus depuis six ans…

Classe, leadership et efficacité : notre équipe-type de la phase de poules

Marcus Thuram : jamais noté

Depuis le début de la préparation, le 26e homme des Bleus n'a pas joué une minute. Deux fois en tribunes, une fois sur le banc, il n'est pas près de goûter au terrain. D'autant qu'une alerte aux adducteurs à l'entraînement de jeudi diminue encore ses chances de jouer. Mais Thuram, lui aussi, est un bon camarade. Proche de Presnel Kimpembe, il apporte du liant au groupe.

Wissam Ben Yedder : jamais noté

Cinquième roue du carrosse, lui aussi, WBY n'a pas joué une minute et la confiance aveugle de Deschamps envers son trio d'attaquant l'empêche d'éclaircir son horizon. Derrière la triplette, derrière Giroud ou derrière Coman, il n'aura, sauf pépin, que des restes jusqu'à la fin.

Euro 2020 "Ni en mode Ballon d’Or, ni décevant, Kanté est à l’image des Bleus" IL Y A 15 HEURES