Compétition après compétition, le débat revient inlassablement. Au moment de conclure la phase de groupes, la question demeure : vaut-il mieux laisser le destin faire son office ou en prendre le contrôle, quitte à le tordre un peu ? Alors que toutes les rencontres ne sont pas encore jouées et que le tableau intégral de l'Euro 2020 peut donner des indications de parcours aux différentes sélections, l'Angleterre et la République tchèque se retrouvent mardi à Wembley pour jouer la première place du groupe D.

La donne est simple : les deux formations sont qualifiées depuis jeudi soir, et elles comptent toutes les deux le même nombre de points, quatre, après deux journées. Le vainqueur décrochera donc le gros lot, en haut de la hiérarchie. Une bonne nouvelle ? "On serait très content d'être premiers du groupe, ce serait un grand succès" a clamé le capitaine tchèque Vladimir Darida en conférence de presse. "Cela permettrait de continuer à jouer à Wembley et ce serait une bonne chose car c'est un super stade. Tout est dans nos mains."

"On veut tous gagner le match, le reste se règlera tout seul"

L'intention de la République tchèque est des plus nobles, surtout qu'elle n'était pas forcément attendue à pareille fête dans un groupe qui compte également la Croatie, dernière finaliste de la Coupe du monde. Mais à bien y regarder ce que pourrait réserver les huitièmes de finale au vainqueur de ce groupe D, un doute légitime subsiste. La première place garantira un match contre le deuxième du groupe F, celui de l'équipe de France, mais aussi le plus relevé de la compétition. Anglais ou Tchèques pourraient donc devoir faire face aux Bleus, au Portugal ou à l'Allemagne, en fonction des dernières rencontres mercredi. Alors que la place de dauphin conduira à un affrontement face au 2e du groupe E (Suède, Slovaquie, Espagne, Pologne), dont les quatre premiers matches n'ont pas été des sommets de jeu.

"Personne dans l'équipe ne veut perdre, on veut tous gagner le match, le reste se règlera tout seul" a martelé Darida. Les intentions semblent donc sans équivoque dans un camp. La belle affaire pour les Three Lions ? Ce n'est pas si simple. L'Angleterre patine depuis le début de la compétition. Peu convaincante, elle n'a certes pas encaissé le moindre but, mais s'est montrée bien peu convaincante avec le ballon, malgré la collection de talents en son sein. Sérieusement critiqué par les médias d'outre-Manche, Gareth Southgate semble difficilement pouvoir se permettre de laisser filer de nouveaux points dans l'espoir de pouvoir voir plus loin dans cet Euro. Surtout qu'en 2016, la perspective d'un huitième de finale "aisé" sur le papier contre l'Islande s'était transformé en fiasco total (élimination 2-1).

Tchèques ou Anglais, malheur au vaincu ?

Le vaincu de ce République tchèque – Angleterre pourrait doublement regretter de ne pas s'être suffisamment donné les moyens de l'emporter. Car derrière, la Croatie et l'Ecosse qui s'affronteront dans le même temps chercheront à tout prix une place parmi les meilleurs troisièmes. Il faudra pour cela l'emporter, afin de s'assurer de griller la politesse à l'Ukraine et à la Finlande et ainsi valider son billet pour les huitièmes de finale. En pareil scénario, tout dépendrait alors des scores de ces derniers matches pour définir la hiérarchie du groupe.

Mais voir la République tchèque et plus encore l'Angleterre tomber au 3e rang n'a rien de fantaisiste. Une défaite de Harry Kane et les siens 1-0, couplée à une victoire écossaise 2-0 contre la Croatie suffirait à faire tomber les hommes de sa Majesté d'un rang. L'adversité serait alors toute autre pour le déchu avec un affrontement contre le premier des groupes B, C - autrement dit la Belgique et les Pays-Bas, auteurs d'un sans-faute en poules – ou E, encore indécis.

Eviter de se faire peur, tout en se rassurant, l'idée tient la route pour les Anglais. Reste à trouver comment ne pas tomber dans la première option sans tomber dans un remue-méninge impossible.

