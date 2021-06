Moins de vingt-quatre heures après la victoire des Bleus face à l'Allemagne (1-0), Raphaël Varane, tout sourire, est venu refaire le match avec la presse et même un peu plus que le match. Le défenseur du Real Madrid a été interrogé sur l'autre action improbable de la soirée (avec la chute de l'ULM) : la morsure d'Antonio Rüdiger sur Paul Pogba.

On a appris dans la journée que l'Allemand ne serait pas sanctionné. Le Mancunien, "victime" du geste du Londonien, ne le souhaitait pas. "Je ne veux pas qu'il soit suspendu à cause de ça. Nous nous sommes embrassés à la fin du match et c'était tout", a-t-il expliqué. Varane, lui, s'est montré plus mesuré quant au sort réservé au défenseur allemand.

Selon lui, le geste "aurait pu être sanctionné mais ça n'a pas été le cas". Cela dit, pas de quoi dramatiser et l'occasion était belle de faire un bon mot, pour rappeler combien le numéro 6 tricolore a été excellent, mardi sur la pelouse de l'Allianz-Arena. " Paul, hier, c'était un régal, un délice. Mais de là à le mordre, c'est un peu excessif…", a-t-il lancé, dans un sourire. Avant de rendre hommage à l'autre fleuron de la génération 1993. "Il aurait pu se rouler par terre mais ce n'est pas le genre". Mardi soir, Paul Pogba avait mieux à faire.

