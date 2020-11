Football

Euroscout - Le futur patron de Chelsea, c'est lui : voici Reece James

Depuis la fin de l'ère Terry-Drogba-Lampard, les Blues manquent d'un leader sur le terrain et dans le vestiaire. Un rôle qui semble promis à Reece James, formé à Chelsea, et déjà international avec l'équipe d'Angleterre à seulement 20 ans. Puissant, rapide, technique et polyvalent, la Premier League s'enthousiasme devant le latéral droit londonien, petit chouchou de son coach Frank Lampard.

00:02:10, 71 vues, 14/11/2020 à 21:09