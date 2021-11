Une nouvelle barre fatidique vient d'être atteinte pour le FC Stream Team . Le podcast 100% foot d'Eurosport présenté chaque vendredi par nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier vient d'atteindre le cap des deux millions d'écoutes. Moins de huit mois après avoir déjà atteint le million d'auditeurs. Cette audience confirme le très fort engouement autour de l’émission de football d’Eurosport, au ton à la fois consciencieux et convivial.

Chaque vendredi, Martin Mosnier et Maxime Dupuis donnent rendez-vous aux internautes sur le banc du FC Stream Team, l’émission en vidéo ainsi que la version audio accessibles sur Eurosport.fr et sur l’ensemble des plateformes de podcasts (Apple Podcasts, Pocket Casts, Deezer, Spotify, Soundcloud, Castbox). Au programme : l’analyse de toute l’actualité du football du moment, les débats qu’elle soulève et le décryptage des échéances à venir, le tout avec bonne humeur !

Aux côtés du FC Stream Team, deux autres émissions 100% foot sont à retrouver, tout au long de l’année, sur Eurosport :

• Chaque jeudi, le " Tour d’Europe " des clubs, animé par Cyril Morin avec, les tops et les flops, les palettes, la personnalité de la semaine et le “Fans Corner”.

• Durant la période des transferts, rendez-vous avec " Mercredi Mercato ", en émission et en podcast : des infos, des décryptages, des quiz, des chiffres, le tout orchestré par Martin Mosnier et Cyril Morin.

