Fin de saison chez les amateurs : "Nous sommes les jouets de la FFF"

La FFF a fini par trancher. Alors que le monde amateur souhaite depuis de longs jours être fixé sur son avenir, la Fédération a indiqué dans un communiqué ce jeudi que tous les championnats amateurs, hormis le National 1, s'arrêtaient suite à la pandémie de Covid-19. Mais la saison n'est pas annulée. Certains clubs ont ainsi validé leur montée et d'autres sont mécaniquement relégués. Dans les rangs du football amateur, la décision de la FFF a été accueillie avec plus ou moins d'enthousiasme.

Patrice Weynants, président de Croix, est très remonté. Son club, 16e et dernier de son groupe de National 2, est condamné à la division inférieure alors qu'il restait neuf journées à jouer et que les Nordistes devaient recevoir cinq équipes qui jouaient le maintien. Forcément, la pilule a du mal à passer : "C'est le pot de fer contre le pot de terre, regrette-t-il. Mais comme toujours, la FFF croit avoir la science infuse. On ne peut pas lutter contre elle et nous sommes les jouets de la FFF. Notre club est en N2 depuis six ans et on fait vraiment peu de cas de nous."

Les Herbiers lors de la Coupe de France 2018Getty Images

" Je ne peux pas m'empêcher d'être heureux "

Le son de cloche est forcément différent dans le camp des grands gagnants. Erwan Mbock, joueur de Saint-Brieuc, évoluera en National l'an prochain. Comme Bastia, Annecy et Sète, les trois autres clubs qui ont validé ce jeudi leur accession. Et il savoure cette récompense : "J'avoue, c'est un peu bizarre de finir champion avec beaucoup de matches à jouer, avoue-t-il. Je suis content quand même. Si on avait décidé d'une saison blanche, on aurait pu se plaindre d'avoir livré une année d'efforts pour rien. Il n'y avait que des mauvaises solutions. Aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher d'être heureux d'être champion."

Face à cette situation totalement inédite et l'iniquité qu'elle génère, la FFF s'attend forcément à des recours en justice. "J'espère qu'il y aura un collectif de clubs lésés qui se formera devant les tribunaux et je m'y joindrai, nous confie encore Patrice Weynants. Vous croyez vraiment que Sedan, 2e du classement, va voir l'accession en National lui filer sous le nez sans rien dire ? Je ne comprends toujours pas pourquoi la FFF n'a pas validé le principe d'une seule accession sans descente. Histoire d'être solidaire dans ces moments difficiles."

Les joueurs de Croix en quête d'exploit face à Saint-EtienneAFP

" La FFF pénalise plus de clubs qu'elle n'en aide "

"Toutes les subventions municipales, départementales ou régionales ne seront pas les mêmes entre National 2 et le National 3, nous informe Jérôme Jacoby, président de Oissel condamné à la N3. Ça nous fragilise alors que reprise économique s'annonce déjà très délicate avec l'épidémie de coronavirus. Avec cette décision, la FFF pénalise beaucoup plus de clubs qu'elle n'en aide."

Reste le cas du National, seul championnat amateur dont le terme n'a pas été acté. "A l’heure actuelle, la possibilité de report du calendrier à partir de juin permet en effet d’envisager une reprise", écrit le communiqué de la FFF. De quoi rendre furieux le président de Dunkerque, deuxième de National 1 avant la suspension des débats. "Je conçois qu'on arrête les championnats amateurs pour des raisons sanitaires mais alors on les arrête tous !", peste Jean-Pierre Scouarnec.

Avant de menacer de ne pas reprendre les débats : "On nous rajoute un mois à notre saison : qui va le payer ? Si ce n'est pas la Fédération, mes joueurs ne reprendront pas le championnat. En tant que chef d'entreprise, je suis responsable de la santé de mes joueurs. Si on reprend et qu'on ne peut assurer à 100% leur bonne santé, on ne reprendra pas le championnat." La FFF a tranché mais toutes les questions sont loin d'être réglées…