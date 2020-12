La Fédération américaine (US Soccer) est parvenue à un accord avec les joueuses de l'équipe féminine des Etats-Unis sur leurs conditions de travail, dans le cadre du procès opposant les deux parties depuis l'année dernière, a annoncé US Soccer mardi soir. L'accord, validé par une cour de justice de l'Etat de Californie, porte sur les conditions de voyages, de logement, d'organisation des matches, et la question du personnel dévoué à la sélection.

Serie A Pioli désormais guéri du Covid-19, Prandelli testé positif IL Y A 38 MINUTES

Il a été qualifié de "moment important et bienvenu pour US Soccer et les joueuses de l'équipe nationale" par la présidente d'US Soccer, Cindy Parlow Cone, qui a succédé au début de l'année à Carlos Cordeiro, démissionnaire. "Je crois que notre approche nous a aidés à parvenir à cet accord et démontre l'engagement de la nouvelle direction pour trouver une porte de sortie avec l'équipe nationale. (Cet accord) est une bonne nouvelle pour tout le monde et je pense qu'il servira de tremplin vers la poursuite d'un progrès", s'est félicitée la dirigeante.

Cet accord ne porte pas cependant sur les revendications salariales de l'équipe féminine américaine, qui réclame 54 millions d'euros en arriérés de salaires en vertu de la loi sur l'égalité des salaires et de la loi sur les droits civils, dans le cadre d'une action en justice intentée début 2019 à l'instigation entre autres de la joueuse-vedette des championnes du monde en titre, Megan Rapinoe. "Mon objectif est, et a toujours été, de parvenir à une résolution sur toutes les questions d'égalité de rémunération et d'inspirer une nouvelle ère de collaboration, de partenariat et de confiance", a affirmé Cindy Cone, elle-même ancienne internationale.

Football Libertadores - Lisandro Lopez : "Notre qualification est méritée" IL Y A 2 HEURES