C'est un serpent de mer qui n'a peut-être jamais été aussi près de sortir la tête de l'eau. D'après les informations de Sky News , le projet d'une "Super Ligue" européenne, que l'on pensait (provisoirement) enterré, s'apprête à voir le jour. A l'initiative de certains des clubs les plus puissants du Vieux Continent, comme Liverpool et Manchester United, une nouvelle compétition regroupant les meilleures écuries européennes pourrait être organisée dès 2022.

D'après le média britannique, ce projet serait soutenu par la FIFA et pourrait regrouper jusqu'à 18 clubs d'Angleterre, d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne et de France. L'idée ? Refondre complètement le calendrier des compétitions actuelles pour laisser place à un grand championnat disputé sur une saison régulière et bouclé sur un tournoi à élimination directe.