Et si la Coupe Mère Teresa voyait bientôt le jour ? En tout cas, les Fédérations de football albanaise et kosovare ont déjà "envoyé une lettre à l'UEFA et la FIFA pour proposer l'organisation conjointe de cette coupe", a déclaré Alban Tartari, le porte parole de la fédération d'Albanie. Les fondateurs aimeraient que le vainqueur du trophée obtienne une qualification pour la Ligue Europa, la "petite" Coupe d'Europe de l'UEFA.

"Les deux Fédérations sont dans l'attente d'une réponse de la part de l'UEFA et de la FIFA", a précisé Alban Tartari. De son côté, le président de la fédération du Kosovo, Agim Ademi, avait déclaré en décembre au quotidien Zeri que les deux fédérations prévoyaient de "créer une coupe conjointe" du nom de Mère Teresa, religieuse canonisée en 2016, née en 1910 dans une famille albanaise de Skopje alors sous tutelle ottomane et décédée en 1997.

"Cette coupe sera énorme"

"Cette coupe sera énorme", avait-il même dit, ajoutant que les gouvernements albanais et kosovar seraient impliqués dans la création "d'un fonds spécial". Un tel projet est de nature à provoquer des remous en Serbie, qui n'a jamais reconnu l'indépendance de son ancienne province proclamée en 2008. Belgrade était parvenue jusqu'en 2016 à lui fermer les portes de l'UEFA et de la FIFA. Alors que la Serbie accuse régulièrement Tirana et Pristina d'entretenir le projet de "Grande Albanie", la fédération de football serbe n'était pas joignable dans l'immédiat pour commenter ce projet.