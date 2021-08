Comme une évidence, c'est le Bayern Munich, club hissé par Gerd Müller tout en haut de l'Europe à trois reprises (1974, 1975 et 1976), qui a annoncé la triste nouvelle dimanche, pleurant un attaquant qui "a écrit l'histoire", en club comme en sélection.

Gerd Müller, vainqueur de la Coupe du Monde en 1974 Crédit: Getty Images

"C'est un jour triste et noir pour le Bayern et tous ses fans. Gerd Müller fut le plus grand attaquant qu'il n'y ait jamais eu, une personnalité du football mondial", s'est ému le président du club bavarois Herbert Hainer, dans un communiqué. En parallèle, le site internet du club bavarois avait arboré les couleurs noir et blanc, en signe de deuil, tout comme son logo sur les réseaux sociaux.

Hommage de Lewandowski, Kahn salue le champion

Signe du destin, sa marque historique de 40 buts inscrits en 1971/72 est tombée fin mai 2021, l'oeuvre du Polonais Robert Lewandowski, avant-centre star du "Rekordmeister". Sur Instagram, ce dernier a très vite rendu hommage à son prédécesseur, en publiant une photo de Müller, accompagnée d'un symbole de prière, mains jointes.

Müller "est l'une des plus grandes légendes du Bayern, ses performances restent inégalées jusqu'à ce jour et feront éternellement partie de la grande histoire du Bayern et du football allemand", a affirmé l'ancien gardien de la Nationalmannschaft, Oliver Kahn, actuellement dirigeant au club munichois.

Un des plus grands footballeurs allemands de tous les temps

Dans un court communiqué publié sur Twitter, l'équipe nationale allemande a rendu hommage à son Bomber. "Le DFB (Fédération) pleure l'un des plus grands footballeurs allemands de tous les temps. Repose en paix Gerd Müller. Nos pensées vont à son épouse et sa famille", a indiqué la Fédération.

En Bundesliga, une minute de silence a été observée avant la rencontre entre Mayence et Leipzig (15h30) en hommage à la légende du football allemand, tandis que des hommages officiels devraient avoir lieu lors de la prochaine journée. Sur les réseaux sociaux, de nombreux clubs ont affiché leurs condoléances et ont rendu hommage à la mémoire du "Bombardier". Le monument est reconnu à sa juste valeur. (Avec AFP)

