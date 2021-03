Le National 2 (4e division) et la D2 féminine, dont la reprise était attendue mi-mars et mi-avril, vont finalement encore rester à l'arrêt, a annoncé mercredi soir le ministère des Sports du fait " d'un contexte sanitaire fortement dégradé ". " Ces championnats ne pourront pas reprendre dans l'immédiat ", a indiqué à l' AFP le ministère. Il s'agit d'une annonce inattendue dans la mesure où le ministère avait donné son feu vert mi-février à cette reprise, autorisant les équipes concernées à reprendre l'entraînement.

Roxana Maracineanu " travaille actuellement à un plan par étapes pour donner des perspectives de reprise progressive au monde sportif. Mais dans le contexte du moment où 20 départements sont sous une vigilance extrême et que le gouvernement fait tout pour repousser un confinement, il est malheureusement impossible d'envisager aujourd'hui une reprise des divisions amateures ou semi-professionnelles ", a ajouté le ministère.

Ces déclarations assombrissent encore un peu plus le mince espoir d'une reprise des championnats amateurs, à l'arrêt depuis l'automne. Du côté de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët a indiqué que la saison ne pourrait pas aller à son terme si la reprise n'intervenait pas aux alentours du 20 mars au plus tard. Lundi la ministre des Sports avait indiqué que le sport amateur ne redémarrera pas "avant au moins un mois", en écho aux propos d'Emmanuel Macron, qui avait appelé à tenir "4 à 6 semaines" avant de pouvoir desserrer certaines contraintes liées au coronavirus, ce qui amène au-delà du 20 mars. En février, elle avait autorisé la reprise de la Coupe de France, compétition mêlant amateurs et professionnels.