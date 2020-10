L'enquête sur la mort d'Emiliano Sala se poursuit. En effet, un homme soupçonné d'avoir joué le rôle d'intermédiaire pour organiser le vol ayant transporté l'Argentin en janvier 2019 a comparu lundi par visioconférence devant un tribunal gallois et sera jugé en octobre 2021. David Henderson, 66 ans, a plaidé non coupable d'infractions à la législation sur la navigation aérienne. Il est accusé d'avoir risqué la sécurité d'un aéronef, ainsi que d'avoir tenté de débarquer un passager sans permission ou autorisation valide. Cet homme originaire du Yorkshire de l'Est a été libéré sous caution.