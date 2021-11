La cérémonie de remise des prix FIFA "The Best", attribuant notamment les titres de meilleur joueur et meilleure joueuse de l'année, sera organisée le lundi 17 janvier à Zurich. La cérémonie restera virtuelle, "en ligne avec les mesures sanitaires", a précisé la FIFA.

Les votes s'étalent entre le 22 novembre et le 10 décembre et désigneront notamment un joueur et une joueuse de l'année, les meilleurs entraîneurs et un onze de l'année chez les hommes et chez les femmes. La cérémonie du Ballon d'Or France Football sera elle organisée le 29 novembre. Le prix de Joueur de l'année UEFA, attribué par saison et non par année, a été remis le 26 août à l'Italien de Chelsea Jorginho.

