Le Royaume-Uni et l'Irlande ne se porteront pas candidats à l'organisation de la Coupe du monde 2030 mais se concentreront sur une campagne commune pour accueillir l'Euro 2028, ont annoncé lundi leurs fédérations respectives. Les fédérations d'Angleterre, d'Irlande du Nord, d'Écosse, du pays de Galles et d'Irlande ont conclu que le championnat d'Europe représentait une meilleure option que la Coupe du monde, après avoir mené une étude de faisabilité financée par le gouvernement britannique.

"Tout compte fait, les cinq fédérations ont décidé de se concentrer uniquement sur une candidature officielle à l'organisation de l'Euro 2028 et ont décidé de ne pas se porter candidates à la Coupe du monde 2030, ont-elles déclaré dans un communiqué. L'organisation d'un Euro offre un retour sur investissement similaire, le tournoi européen ayant un coût d'organisation bien inférieur et les bénéfices pouvant être réalisés plus tôt."

Le directeur général de la Fédération anglaise, Mark Bullingham, a déclaré qu'il y avait une "incertitude" sur les futures Coupes du monde, à la lumière de la proposition de la FIFA d'organiser le tournoi tous les deux ans. Il a assuré en outre que la décision de se concentrer sur l'Euro 2028 n'était pas liée à une éventuelle préférence de l'UEFA pour la candidature conjointe Espagne-Portugal pour 2030 face à l'option Royaume-Uni-Irlande.

Selon Bullingham, l'offre d'un Euro à cinq nations sera considérée favorablement à un moment où l'UEFA cherche à rétablir ses finances après la pandémie de Covid-19. "Nous croyons que nous pouvons organiser ensemble un tournoi extraordinairement solide à bien des égards," a-t-il dit. De son côté, le gouvernement britannique a déclaré : "Nous sommes toujours enthousiastes à l'idée d'organiser une Coupe du monde au Royaume-Uni et en Irlande lorsque le moment sera opportun."

"En attendant, ajoute le gouvernement dans un communiqué, le championnat d'Europe des nations de l'UEFA est l'un des plus grands événements sportifs mondiaux. Accueillir le tournoi complet serait une opportunité passionnante, apportant des bénéfices significatifs à l'ensemble du Royaume-Uni et de l'Irlande." Les candidats à l'organisation de l'Euro 2028 doivent confirmer leur intérêt avant le 23 mars, les candidatures devant être annoncées le 5 avril. La Russie et la Turquie sont également en lice d'après certaines sources. Le ou les pays hôtes du tournoi doivent ensuite être désignés en septembre 2023 par l'UEFA.

Le processus lancé par l'instance européenne, vent debout contre le projet d'organisation du Mondial tous les deux ans, ne tient donc pas compte d'une éventuelle refonte du calendrier international après 2024 et part du principe que l'été 2028 ne sera pas occupé par une Coupe du monde, alors que la FIFA envisage de faire passer son Mondial à un rythme biennal à cette échéance

