Mino Raiola est mort. En proie à de gros problèmes liés à une maladie pulmonaire depuis plusieurs mois, l'un des plus grands agents du football moderne est décédé ce samedi, à 54 ans, ont annoncé ses proches sur les réseaux sociaux. L'homme qui a noué quelques-uns des transferts les plus marquants de l'histoire se trouvait dans un état critique depuis plusieurs jours. Jeudi, une partie de la presse italienne avait annoncé sa mort par erreur.

Réputé pour sa faculté à faire monter les enchères (et les commissions), l'homme d'affaires italo-néerlandais avait récemment bouclé les transferts de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain, de Matthijs de Ligt à la Juventus ou encore de Paul Pogba à Manchester United. "C'est avec une tristesse infinie que nous annonçons le décès de l'agent de joueurs le plus bienveillant et génial qui ait existé", a écrit sa famille.

Polyglotte, très à l'aise avec les médias, proche de ses stars, Raiola avait ses entrées dans les plus grands clubs du monde, même si certains dirigeants, comme Florentino Pérez, avaient parfois décidé de rompre les liens pour ne pas céder face aux méthodes particulières de ce génie de la négociation. Cet été, il aurait dû être l'un des grands animateurs du mercato avec le transfert d'Erling Haaland, dont il gérait les intérêts. Ces dernières semaines, son fils avait repris une partie de ses affaires.

