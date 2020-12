"On a évalué que la meilleure décision était d'opérer et avoir ainsi plus de sécurité concernant le rétablissement et la durée d'indisponibilité", a écrit Iniesta dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux mercredi. "L'opération a été un succès et je me sens très bien. Mon objectif est de revenir le plus vite possible pour profiter de ce qui me plaît le plus. Toute mon énergie est donc portée sur mon rétablissement et sur le travail qu'il me reste à faire", a rassuré le milieu de terrain.