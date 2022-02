Il aura tenu un peu plus d'un an à la tête d'Al-Rayyan. Après 48 matches avec le club qatari, Laurent Blanc a été remercié ce dimanche, comme l'a annoncé le neuvième du championnat du Qatar via ses réseaux sociaux.

Une moyenne de 1,33 point par match

L'ancien entraîneur du PSG et des Girondins de Bordeaux était neuvième en championnat (sur douze), très loin du leader Al-Sadd, avec 28 points de retard à cinq journées de la fin. Il aura eu au total une moyenne de 1,33 point par match, bien loin de ses standards d'entraîneur et de sélectionneur de l'équipe de France.

Avec Al-Rayyan, l'entraîneur de 56 ans avait notamment les cadres Steven Nzonzi, James Rodriguez et Yacine Brahimi sous ses ordres. Il est remplacé par le Chilien Nicolas Cordova, qui était jusqu'ici à la tête de l'équipe U23 de la sélection du Qatar.

