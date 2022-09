La VINCI Mixed Cup, événement de référence pour les futurs joueurs/joueuses professionnel(le)s (Camavinga ou Wahi par exemple ont joué lors des précédentes éditions), est l’unique compétition à faire participer au même match des équipes féminines et masculines dans un intérêt de résultat commun. Le plateau était très relevé cette année.

En effet, les organisateurs avaient invité 10 clubs à participer avec leurs équipes U16F et U15G : Paris FC, PSG, Montpellier HSC, LOSC, ASSE, OM, Le Havre AC, Toulouse FC, RC Lens et la Juventus Turin en guest star. Une opportunité unique pour les futures pépites du football français de s’affronter durant deux jours, et de valoriser de belle manière le football féminin. Au final, c'est le PSG qui a été sacré face au Paris FC (3-1).

