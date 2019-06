Pas de finale pour les Bleuets ?

L'équipe de France Espoirs a rempli son objectif. Pour leur retour à l'Euro après treize ans d'attente, les Bleuets ont composté leur ticket pour les JO 2020 en atteignant le dernier carré de la compétition. Mais ce fut laborieux pour les joueurs de Sylvain Ripoll, qui ont raté deux penaltys avant de profiter de leur supériorité numérique pour renverser l'Angleterre (1-2), avant de gagner sans convaincre contre la Croatie (1-0) et de souffrir pour accrocher la Roumanie (0-0). Il va falloir qu'ils haussent leur niveau de jeu alors que l'Espagne s'avance face à eux en demi-finales. La Rojita a été un poil plus convaincante dans sa poule, même si elle a perdu contre l'Italie (1-2), et peut s'appuyer sur une attaque de feu (Mayoral, Olmo, Oyarzabal...).

Dani CeballosGetty Images

Le dernier match entre les deux équipes s'était conclu par un nul en novembre dernier (1-1). Mais le visage de l'équipe de France a bien changé depuis, entre joueurs en méforme non convoqués (Saint-Maximin par exemple) et les blessés (Bamba, Terrier...). Il faudra espérer que Moussa Dembélé, blessé et absent contre la Roumanie, soit apte pour ce choc. Sans lui, la mission sera encore plus compliquée. Car avec ce que les Bleuets ont montré depuis le début de la compétition, on serait tenté de miser sur l'Espagne, qui réussit rarement aux équipes de France de jeunes en compétition officielle...

Les Bleues transcendées face aux championnes du monde ?

L'équipe de France féminine fera face à une montagne vendredi. Pour espérer atteindre les demi-finales de "leur" Coupe du monde, les Bleues vont devoir se coltiner les Etats-Unis. Les championnes du monde en titre ont au moins atteint le dernier carré... de toutes les Coupes du monde féminine, depuis la création de la compétition en 1991 (soit sept fois en autant d'éditions). C'est dire la tâche qui attend les joueuses de Corinne Diacre, qui ont eu du mal à emballer les foules face au Nigeria (1-0) ou au Brésil en 8e de finale (finale après prolongation 2-1). Elles ne partiront pas favorites, mais il y a de quoi se montrer optimiste.

Amandine Henry (Equipe de France féminine)Getty Images

Les Français n'ont pas perdu lors de leurs trois derniers matches face aux Américaines (2 victoires, 1 nul en janvier dernier) : il faut remonter à 2016 pour retrouver la trace d'une défaite contre cet adversaire. Et après avoir impressionné lors de la phase de poules, les championnes du monde ont eu toutes les peines du monde à se défaire de l'Espagne en 8e (2-1). Elles bénéficieront de plus d'un jour de repos en moins. Autant d'éléments qui nous font penser qu'une victoire de l'équipe de France est possible dans ce choc des quarts de finale.

Un choc sans vainqueur à la CAN ?

Après le Sénégal – Algérie de jeudi, ce sera le deuxième choc de cette Coupe d'Afrique des nations. C'est probablement la première place du groupe D qui se joue entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, deux des prétendants logiques à la victoire finale,. Les deux équipes ont gagné sans avoir à forcer leur premier match, à chaque fois sur le plus petit des scores (1-0): les Lions de l'Atlas ont dominé la Namibie et les Éléphants ont pris le meilleur sur l'Afrique du Sud. Ce succès a permis au Maroc d'Hervé Renard de se rassurer après trois défaites de suite en amical.

Algeria's Riyad Mahrez celebrates scoring against KenyaGetty Images

Les Ivoiriens n'ont perdu qu'un seul de leurs dix derniers matchs, mais ils n'ont plus perdu le Maroc depuis 2016 : les Lions de l'Atlas ont remporté le dernier match entre les deux équipes il y a deux ans, lors des qualifications pour la Coupe du monde (0-2). Difficile de dégager un vainqueur entre deux équipes qui se valent sur le papier, avec des défenses solides et des attaques de feu, et qui auront un 3e match largement à leur portée pour tenter de valider leur qualification pour la suite de la compétition. Un nul ferait donc les affaires de tout le monde ici...

Notre pari : match nul entre le Maroc et la Côte d'Ivoire @2,95

