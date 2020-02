La Juve rebondit

Ce “derby d’Italie” pourrait valoir cher dans la course au titre. La Juventus, qui a repris son fauteuil de leader il y a deux semaines, compte six points d’avance avant de recevoir l’Inter Milan, qui a un match en moins. Les Bianconeri alternent le moyen et le mauvais en ce moment, à l’image de leur défaite à Lyon dans la semaine en Ligue des champions (1-0) après une nouvelle performance décevante. Il y a quelques motifs d’espoir pour le champion d’Italie en titre ici.

Cristiano Ronaldo est déjà beaucoup plus efficace en championnat (21 buts en 21 matchs) qu’en Ligue des champions (2 buts en 7 matchs) cette saison. La Vieille Dame a prouvé de plu à l’aller qu’elle avait la recette pour faire tomber l’Inter Milan (1-2) d’Antonio Conte, son ancien entraîneur. Les Nerazzurri n’ont plus battu leur rival depuis 2016 (quatre victoires turinoises, deux nuls) et ont affiché des difficultés inquiétantes lors de leurs dernières sorties contre Naples en Coupe (0-1) et la Lazio Rome en Serie A (2-1), conclues par deux défaites. Contre une Juve revancharde, cela pourrait se payer cash : pour nous, Ronaldo et les siens vont à nouveau s’offrir le scalp de l’Inter ici.

Cristiano Ronaldo Getty Images

Un Clasico sans vainqueur

Le Real Madrid et le FC Barcelone doivent se faire pardonner par leurs supporters après leurs tristes prestations en Ligue des champions dans la semaine. Les Merengues, battus par Manchester City (1-2), traversent une période délicate, avec trois défaites sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues (pour une victoire et un nul). Après leur défaite surprise à Levante la semaine passée (1-0), ils ont abandonné leur fauteuil de leader au Barça en Liga.

Les Catalans comptent deux petits points d’avance sur leurs rivaux avant ce choc mais vont devoir se montrer plus efficaces qu’à Naples (1-1) dans la semaine pour espérer le conserver. Avec trois victoires sur leurs cinq derniers matchs (un nul, une défaite), les Blaugranas affichent un meilleur rendement actuellement. Mais les absences de Suarez, Dembélé, Alba et Roberto se sont fait cruellement ressentir à Naples il y a quelques jours et pas sûr que le Barça, tenu en échec à l’aller au Camp Nou (0-0), ait les ressources pour faire tomber le Real à Bernabéu, comme cela a été le cas ces deux dernières saisons (0-1, 0-3). Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le Real, dont la défense inquiète en ce moment (huit buts encaissés en trois matchs). Pour nous, un nul semble se dessiner pour ce choc.

Notre pari : match nul entre le Real Madrid et le FC Barcelone @3,60

Lionel Messi (FC Barcelona)Getty Images

L’OL enfonce les Verts

Lyon a frappé fort cette semaine en dominant la Juventus en 8e de finale aller de la Ligue des champions (1-0). De quoi booster la confiance de l’OL, victorieux aussi le week-end passé en championnat à Metz (1-2), avant de recevoir Saint-Etienne pour le derby. Vainqueurs à l’aller dans le Chaudron pour la première de Claude Puel sur le banc (1-0), les Verts ont déchanté depuis. Après leur nul concédé devant Reims dans les ultimes secondes lors de la dernière journée (1-1), ils en sont à cinq matchs sans victoire en Ligue 1 et n’ont que deux petits points d’avance sur Nîmes, 18e et barragiste. Le niveau de jeu affiché par l’ASSE ces dernières semaines inquiète et Claude Puel cherche des solutions, à l’image de la mise à l’écart de Stéphane Ruffier, mais les effets positifs se font encore attendre. Des solutions, Rudi Garcia semble en avoir trouvé avec le 3-5-2 mis en place pour les deux derniers matchs, pour autant de succès : les Gones affichent un visage bien plus séduisant depuis. Vu la forme et le niveau de jeu des deux équipes en ce moment, nous pensons que l’OL, qui n’a plus perdu un derby depuis 2014 à domicile, va ici enfoncer un peu plus dans la crise ses rivaux en s’imposant.

Pour parier, n’hésitez pas à vous créer un compte sur Winamax . C’est simple et rapide ! Si vous perdez votre premier pari, notre partenaire Winamax le rembourse en cash (pour les nouveaux clients et jusqu’à 100 euros). Libre à vous de rejouer plus tard, ou de récupérer ce remboursement sans condition sur votre compte bancaire.