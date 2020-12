Une sortie définitive laisse de surcroît le temps "de bien évaluer" l'état de santé du joueur, a pousuivi M. Elleray, alors qu'une commotion cérébrale peut produire ses effets avec retard et être initialement sous-estimée. Enfin, l'idée est de fixer une règle "applicable à tous les niveaux du football" professionnel ou amateur, alors que l'essentiel des rencontres "sont disputées sans médecin ou personnel médicalement formé sur les lieux, précise l'Ifab.

Ce protocole devait initialement être expérimenté lors du tournoi olympique de football des JO de Tokyo, mais son report d'un an à l'été 2021 a bouleversé le calendrier : désormais, les confédérations, fédérations et organisateurs de compétitions intéressés "devront se manifester" auprès de la FIFA et de l'Ifab.