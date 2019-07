Retour gagnant pour Strasbourg ?

Vainqueur de la Coupe de la Ligue la saison passée, Strasbourg effectue son retour sur la scène européenne. Les Alsaciens ont toutefois trois tours à passer avant d'espérer rejoindre Rennes et Saint-Etienne pour la phase de groupes de cette Ligue Europa. Les joueurs de Thierry Laurey se voient offrir une premier double confrontation dans leurs cordes contre le Maccabi Haïfa. Les Israéliens ont déjà disputé trois matchs officiels, avec deux victoires contre les Slovènes de Mura au tour précédent (3-0, 3-2) et une défaite en Coupe de la Ligue il y a quelques jours. Strasbourg a remporté de son côté ses trois matchs amicaux et se présente avec un effectif peu chamboulé : Djiku est venu pallier le départ de Martinez en défense centrale, et le prometteur Bellegarde va densifier l'entrejeu, tandis que les cadres Selzs, Lala (annoncé sur le départ), Martin ou la doublette Ajorque – Da Costa sont toujours là. Avec le formidable public de la Meinau derrière eux, difficile d'imaginer les Alsaciens se louper pour ce premier match officiel de la saison. Nous voyons même le RCS démarrer fort cette rencontre, mener au score dès la pause, et conserver cet avantage pour aborder le retour en Israël dans les meilleures conditions.

Débuts sans accroc pour Guingamp ?

Guingamp y a cru jusqu'au bout mais a fini par descendre en Ligue 2. Ikoko, Thuram, Coco ou Johnson ont quitté l'EAG, qui s'est renforcé avec les moyens du bord (Poaty, Pelé, Mellot) et a su conserver quelques joueurs intéressants pour ce niveau (Roux, Eboa Eboa, Blas...). Le tout cornaqué par un nouvel entraîneur : Patrice Le Lair se voit offrir une nouvelle chance en L2 après son divorce houleux avec Niort la saison passée, alors que les Chamois réalisaient un bon championnat. Avec 4 victoires en 5 matchs amicaux, Guingamp va débuter l'exercice 2019/2020 avec quelques certitudes et va devoir justifier son statut de prétendant logique à la montée. Et ce dès ce premier match au Roudourou contre Grenoble. Le GF38 a décroché une belle 9e place la saison passée pour son retour à ce niveau et a effectué un mercato intéressant, avec des joueurs rompus aux joutes de la L2 (Belmonte, Nestor, Raspentino) et des éléments prometteurs recrutés à l'étranger (Ondaan, Kristinsson, Pickel). L'effectif isérois a été plus chamboulé et des automatismes doivent encore se créer, comme en atteste le bilan mitigé durant la préparation (1 victoire, 3 nuls). Nous pensons que Guingamp ne va pas se louper pour ce premier match de la saison, qui plus est à domicile : nous voyons une victoire de l'EAG ici.

Lens prêt à justifier son statut ?

Lens a été tout proche de retrouver l'élite la saison passée, n'échouant que lors du dernier tour de barrage contre Dijon. Cette année, l'objectif reste le même : remonter en L1. Les Sang et Or ont voulu se donner les moyens de leurs ambitions avec un recrutement prometteur sur le papier (Cahuzac, Mauricio, Fortes, Robail, Michelin...). Le onze de départ va s'en retrouver fortement chamboulé, mais Philippe Montanier a accumulé les matchs amicaux cet été pour vite trouver les automatismes, pour un bilan certes mitigé (2 victoires, 1 nul, 3 défaites) : mais avec des joueurs de cette qualité, les résultats devraient être, logiquement, rapidement au rendez-vous. Lens devra se méfier pour ce premier match de la saison, car Le Mans n'est pas un promu comme les autres. De retour à ce niveau après avoir arraché la montée dans les dernières secondes des barrages contre le GFCO Ajaccio, les Manceaux n'ont pas les mêmes objectifs que le RCL : ils se contenteraient très bien du maintien. Le promu s'est lui aussi montré très actif sur le marché des transferts a chamboulé en profondeur son effectif, ne conservant qu'à peine une dizaine de joueurs par rapport à la saison passée. Pour nous, Lens va faire comme l'an dernier et débuter sa saison par un succès à l'extérieur ici.

