Nommée à deux reprises (en 2015 et 2016) meilleure joueuse du monde par la Fifa, l’attaquante légendaire des Etats-Unis Carli Lloyd a annoncé qu’elle mettrait un terme à sa carrière, débutée en 1999, à la fin de l’année, dans un communiqué publié ce lundi. La fin du parcours pour l’une des plus grandes stars de ces dernières années, qui aura sûrement connu l’un des moments les plus retentissants de sa carrière lors de la finale de la Coupe du Monde 2015, où elle avait inscrit un doublé dont un but mémorable depuis le milieu de terrain face au Japon (5-2).

Une action éblouissante qui ne résume qu’en partie les grandes qualités de buteuse de la joueuse de 39 ans, qui restera sur un échec aux JO de Tokyo avec sa sélection, qui a ramené seulement le bronze. Au cours d’une carrière en équipe nationale où elle a disputé, avant les 4 matches qui lui restent à jouer cet automne, 312 rencontres, soit le 3e meilleur total de l’histoire de la Team USA, elle aura remporté deux médailles d’or aux JO (en 2008 et 2012) et deux fois la Coupe du Monde : en 2015 au Canada, donc, et il y a deux ans en France.

Football féminin Manchester City recrute la star américaine du football féminin Carli Lloyd 15/02/2017 À 16:03

"Je voudrais remercier la fédération américaine de m’avoir fourni aidé à procurer des émotions qui resteront pour toujours. Je suis à jamais reconnaissante d’avoir pu porter le maillot de la sélection et d’avoir pu jouer pour mon pays pour les 17 dernières années", a-t-elle réagi dans le communiqué publié par la sélection américaine. Il lui reste désormais quelques mois pour mettre fin de la plus belle des façons à une carrière déjà immense, en équipe nationale mais aussi dans le championnat national, au Gotham FC, aux côtés de la Française Gaëtane Thiney, où elle tentera de décrocher le titre, fin novembre, l’un des seuls qui lui manque.

Football Des stars de l'équipe féminine américaine attaquent leur fédération pour discrimination salariale 31/03/2016 À 14:52