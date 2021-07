"Une star mondiale vient renforcer notre club !". Le club hongrois du Zalaegerszeg TE FC, basé à 230 kilomètres au sud-ouest de Budapest, s'est réjoui de partager la signature de William Gallas en tant qu'entraîneur de ses défenseurs.

A 43 ans, l'ancien défenseur central aux 84 sélections équipe de France, ancien consultant de RMC Sport, se concentrera dans un premier temps sur l'entraînement des défenseurs en équipes jeunes. Finaliste du Mondial 2006 et ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Gallas a passé la majeure partie de sa carrière en Angleterre, notamment à Chelsea où il a remporté deux titres de Premier League (2005 et 2006), Arsenal et Tottenham, avant de prendre sa retraite en 2014.

