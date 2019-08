Le PSG prêt à prendre sa revanche sur Rennes ?

Arès un dernier exercice mitigé, conclu avec "seulement" un titre de champion de France, le PSG est attendu au tournant pour cette saison 2019/2020. Les joueurs de Thomas Tuchel retrouvent Rennes, leur bourreau en finale de la Coupe de France, pour lancer officiellement leur saison. Après une campagne de matchs de préparation plus ou moins convaincante (2 victoires, 2 nuls), le club de la capitale, vainqueur des six dernières éditions de ce Trophée des champions, n'aura déjà pas le droit à l'erreur. Sans Neymar, Kimpembe, Thiago Silva ou Marquinhos, en phase de reprise, ou sa dernière recrue Idrissa Gueye, en vacances, le PSG pourra compter sur ses autres renforts estivaux (Sarabia, Herrera, Diallo) ou Kylian Mbappé, déjà très affûté (3 buts durant la préparation). Rennes comptera également plusieurs absents importants (Niang, Bensebaini, Sarr, Traoré) et débarque en Chine avec un groupe très rajeuni, sans avoir gagné un match de préparation (2 nuls, 2 défaites). Les joueurs de Julien Stéphan n'ont inscrit qu'un petit but durant leurs amicaux (contre les U23 de Chelsea) et attendent encore des renforts dans le secteur offensif. Difficile d'imaginer autre chose qu'une victoire d'un PSG revanchard dans ce match. Voir le club de la capitale conserver son but inviolé contre une attaque rennaise patraque ne serait pas étonnant non plus.

Notre pari : le PSG gagne sans encaisser de but @2,15

Le Bayern et Dortmund en mode spectacle ?

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont lutté jusqu'à la dernière journée pour le titre en Bundesliga la saison passée. Ils se retrouvent pour lancer l'exercice 2019/2020 outre-Rhin. Le Bayern Munich a remporté quelques victoires de prestige durant sa préparation (contre l'AC Milan ou le Real Madrid) et n'a pas beaucoup modifié son effectif, renforcé par les arrivées des champions du monde Benjamin Pavard et Lucas Hernandez (en phase de reprise) notamment. Les joueurs de Nico Kovac auront un léger avantage psychologique, même si le match se jouera à Dortmund, après leur démonstration lors de la dernière confrontation entre les deux équipes en avril dernier (5-0). Les Borussen se sont donnés les moyens de rivaliser à nouveau cette saison avec le champion d'Allemagne en titre, avec les arrivées d'Alcacer, Hummels (rapatrié de Munich), Brandt ou encore de Thorgan Hazard. L'alchimie prend déjà, comme en attestent les résultats cet été (victoires en amical contre Liverpool ou l'Udinese). On peut s'attendre à du spectacle et des buts des deux côtés dans ce choc. Vainqueur des trois dernières éditions de la Supercoupe, le Bayern Munich part favori à nos yeux.

Notre pari : le Bayern Munich gagne et les deux équipes marquent @3,05

City toujours roi d'Angleterre ?

Liverpool et Manchester City se retrouvent quelques mois après leur superbe duel en Premier League. Si les Citizens sont sortis vainqueurs de ce match à distance pour conserver leur titre de champion d'Angleterre, ils ont vu les Reds soulever la Ligue des champions, l'objectif avoué du club depuis plusieurs années. Liverpool s'est montré plutôt sage pour l'instant sur le marché des transferts et s'appuie sur le même onze de départ : mais Mané est encore en vacances, tandis que Salah et Firmino ont retrouvé les terrains il y a quelques jours. Les retours de ces deux derniers ont permis à Liverpool de dominer Lyon cette semaine, pour un troisième succès dans une préparation mitigée (3 victoires, 1 nul, 3 défaites). Salah et Firmino sont toutefois toujours en phase de reprise et ne devraient pas discuter l'intégralité du match contre City. Ce qui pourrait s'avérer préjudiciable contre l'armada mancunienne, renforcée par les arrivées de Rodri et Angelino et qui n'a perdu aucun joueur majeur pour l'instant. City a pu faire sa préparation avec un effectif quasiment au complet : Agüero manquera à l'appel, mais De Bruyne, Sterling ou encore Sané seront là pour compenser son absence dans le secteur offensif. Autant d'éléments qui font pencher la balance du côté des Citizens pour ce Community Shield selon nous.

Notre pari : Manchester City gagne @1,87

