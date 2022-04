Football

Frappe de loin, reprise topée, plat du pied... Les plus beaux buts amateurs de la semaine

Comme chaque semaine, retrouvez une sélection des trois plus beaux buts amateurs en partenariat avec Rematch. Cette fois-ci, la sélection commence par une frappe lointaine qui laisse le gardien de marbre. Une combinaison vient ponctuer le 2e but avec un joli enchainement. Enfin, un plat du pied lointain est au programme du 3e but. Régalez-vous avec Martin Mosnier et Maxime Dupuis aux commentaires.

00:00:57, il y a une heure