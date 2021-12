Football

Futsal, lucarne et beau geste : le top 3 des buts amateurs de la semaine

FOOTBALL - Comme chaque semaine, retrouvez le meilleur des buts amateurs en partenariat avec Rematch. Pour la première fois, un but de futsal vient intégrer notre top 3 commenté par Martin Mosnier et Maxime Dupuis. Retrouvez également un but signé AC VERT PRE, une équipe qui joue en R2 en Martinique. Régalez-vous !

00:00:49, il y a une heure