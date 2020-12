Football

Guardiola : "Nous aurons du mal cette saison si nous ne marquons pas plus de buts"

PREMIER LEAGUE - Manchester City s’est imposé sur le plus petit des scores samedi sur la pelouse de Southampton grâce à un but de Raheem Sterling (0-1). Pep Guardiola s’inquiète du manque d’efficacité des ses joueurs devant le but, alors que les Citizens pointent au sixième rang.

