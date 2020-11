La guerre ouverte entre Corinne Diacre et les Lyonnaises n'est pas finie. Elle bat même son plein. Ce dimanche, Amandine Henry en a remis une couche. La capitaine de l'équipe de France a attaqué frontalement la patronne des Bleues, qui avait provoqué en octobre de nombreux remous en la laissant de côté lors du dernier rassemblement. " En quelques années, on a un Euro, un Mondial, des Jeux en France, on ne peut pas laisser passer ça. C'est maintenant qu'il faut régler les problèmes, pas dans trois ans ", estime la Lyonnaise dans une interview vérité accordée à Canal+.

Si Amandine Henry estime que la relation de confiance est rompue "malheureusement" entre Diacre et son vestiaire, elle est aussi revenue sur sa non-sélection pour les deux derniers matches de qualification pour l'Euro 2022. Et pour elle, c'est tout sauf un choix sportif, comme l'avait invoqué Diacre. "Je pense que ça s'est passé la semaine où Noël Le Graët est venu à Lyon pour nous remettre une médaille suite à notre victoire en Ligue des champions. Ça faisait un moment que j'avais des retours pesants et négatifs avec des joueuses qui me disaient 'Ce n'est plus possible, il faut faire quelque chose'. La venue du président, c'était une aubaine pour dire les choses qui n'allaient pas. Et je pense que la coach en a eu écho. Pour moi, le problème vient de là."