L'ancienne gardienne américaine Hope Solo a été interpellée et poursuivie pour ivresse au volant et maltraitance d'enfants. "Sur la préconisation de son conseil, Hope ne peut pas parler de cette affaire, mais elle souhaite que chacun sache que ses enfants sont toute sa vie, qu'elle a été relâchée immédiatement et qu'elle se trouve actuellement chez elle avec sa famille, que l'affaire est plus sympathique que les charges initiales le suggèrent et qu'elle est impatiente de pouvoir se défendre", écrit son avocat, Rich Nichols, dans un communiqué diffusé par le compte Twitter de l'ex-gardienne de but de la sélection américaine.

Le site TMZ spécialisé dans l'actualité des célébrités a été l'un des nombreux organes de presse ayant rapporté vendredi que la championne du monde 2015 et double championne olympique avait été arrêtée la veille à Winston-Salem, en Caroline du Nord, et qu'elle faisait l'objet de poursuites pour ivresse au volant, rébellion à agent et délit de maltraitance d'enfants. Selon la chaîne de télévision locale WGHP, la police de Winston-Salem a confirmé que la footballeuse, de son vrai nom Hope Amelia Stevens, avait été arrêtée sur le parking d'un commerce de la ville.

D'après des documents judiciaires, un passant a déclaré que Solo était restée "évanouie au volant" de sa voiture pendant plus d'une heure, moteur allumé. Ses deux enfants, des jumeaux âgés de deux ans, se trouvaient à bord du véhicule, sur la banquette arrière. En 2014, elle a été arrêtée pour avoir frappé sa demi-soeur et un neveu de 17 ans lors d'un rassemblement familial. A l'époque, elle avait expliqué avoir agi en état de légitime défense et l'affaire avait été classée.

