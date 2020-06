"Il en a les capacités" : Fernandez verrait bien Aulas président de la FFF

LIGUE 1 - Luis Fernandez, qui a annoncé la semaine passée vouloir monter une liste pour les prochaines élections présidentielles à la Fédération française de football, a déclaré vendredi sur RMC que Jean-Michel Aulas aurait les épaules pour succéder à Noël Le Graët.

Luis Fernandez veut voir du changement au sein du football français. L'ancien entraîneur du PSG a déclaré la semaine passée vouloir monter une liste pour les prochaines élections de la Fédération française de football, sans pour autant vouloir devenir président. Dans ce rôle, Luis Fernandez verrait bien Jean-Michel Aulas, le patron de l'Olympique Lyonnais. "Aulas, c'est un grand monsieur, un grand chef. Pour le poste de président de la FFF ? C'est quelqu'un qui en a les capacités", a expliqué l'ex-technicien de l'Espanyol Barcelone sur RMC vendredi.

"Il défend remarquablement bien son club, il le gère bien, il lui a donné une dimension européenne. Pour qu'il puisse rassembler, il faut qu'il laisse l'Olympique Lyonnais. Il le donne à Tony Parker puisqu'on parle souvent de leurs relations. Et après, il peut éventuellement postuler. Il a l'aura, la personnalité", a renchéri Luis Fernandez. Au cours de cet entretien, l'ex-international français, qui veut que les joueurs soient davantage représentés au sein de la gouvernance française, a critiqué Noël Le Graët, le président de la FFF.

"Sur cette période (ndlr : la suspension puis l'arrêt de la saison à cause de la pandémie de coronavirus), il devait sortir et dire à tout ce monde : 'Ecoutez, ce n'est pas le moment de s'exprimer, on se tait, on reste chacun chez soi, on aura l'occasion d'y revenir'. Ça n'a pas été le cas, tout le monde a pris la position de se dire'je suis le patron, je peux m'exprimer'. Et c'est le bazar. Tous les présidents prenaient des positions." Pour les élections à la FFF, programmées le 13 mars 2021, Luis Fernandez semble avoir désigné son candidat idéal.

