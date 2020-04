"Il essaie de tricher, il fait beaucoup semblant" : Del Bosque fracasse Neymar

Vicente Del Bosque n'a pas fait le voyage pour rien. Dans un entretien accordé ce lundi à El Mundo Deportivo, l'ex-coach espagnol de 69 ans a vivement critiqué le comportement de Neymar. "C'est un garçon difficile. Pour moi, ce n'est pas un bon exemple. Sur le terrain, il essaie de tricher, il fait beaucoup semblant. Et aussi, regardez comment il a quitté Barcelone (ndlr : à l'été 2017)", a déclaré dans un premier temps l'ex-sélectionneur de la Roja (ndlr : de 2008 à 2016).

" Si vous me demandez le top 5 mondial, il est dedans "

L'ancien entraîneur du Real Madrid a néanmoins assuré que le Brésilien faisait partie des meilleurs joueurs du monde. "Il est génial en tant que joueur, a-t-il ajouté. Si vous me demandez de vous donner le top 5 mondial, il est dedans." Alors que le vestiaire du Barça semble déterminé à faire revenir Neymar, Vicente Del Bosque a indiqué qu'il ne voyait pas les choses de cette manière. "Ce sont les clubs qui doivent décider qui signe ou non. Il ne faut pas faire attention à ce que disent les joueurs, car il y a déjà des directeurs sportifs et des secrétaires techniques sur ce genre de dossier. Il est très difficile pour un joueur de dire du mal d'un autre footballeur qui a été son partenaire", a conclu l'ex-technicien espagnol.