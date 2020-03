C'était il y a 50 ans, lors d'un conseil Fédéral de la FFF réuni à Cannes et présidé par Jacques Georges. La plus grande instance du football français reconnaissait enfin le football féminin comme une pratique à part entière, et ouvrait ainsi la porte des clubs aux licenciées. La FFF a célébré cette date anniversaire dans un communiqué dimanche.

Si les femmes n'ont pas attendu 1970 pour jouer au foot, le premier match 100% féminin en France remontant à 1917, elles ont en revanche dû batailler pour obtenir ce droit de jouer librement. "Le Régime de Vichy avait par exemple décrété en 1941 la pratique du football nocive pour les femmes", rappelle la FFF.

Première étape du développement de la discipline

Le 17 avril 1971, les Bleues disputaient leur premier match face aux Pays-Bas (victoire 4-0) à Hazebrouck devant seulement une poignée de spectateurs. On est alors loin des 45.595 personnes réunies en juin dernier au Parc des Princes pour assister au quart de finale de Coupe du monde perdu (2-1) par les Françaises face aux Américaines.

Plusieurs étapes ont permis le développement de la discipline, comme l'instauration du championnat national (1974), la mise en place des compétitions européennes (1984) et internationale, avec le premier Mondial féminin en 1991, la structuration des clubs et "l'investissement conséquent de certains d'entre eux", comme Montpellier, Lyon et le PSG, explique la FFF.

Aujourd'hui la France compte 200.191 licenciés, dont 158.364 pratiquantes, selon le communiqué de la fédération. "On était à 40.000 (licenciées) il y a six, sept ans. Le foot féminin de province, de district, de ville, progresse. A chaque fois qu'un club lance une section féminine, on a tout de suite de nombreuses inscriptions", avait affirmé vendredi à l'AFP le président de la FFF Noël Le Graët.