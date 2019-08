Ils vont enflammer la saison, notre Top 50 : Zidane pour prouver, encore

10e : Leonardo

Le plus beau mercato du PSG cet été, c’est évidemment lui. Après une énième déception sportive en Ligue des champions et une fin de saison chaotique où le conflit Tuchel-Henrique a pris le dessus, le champion de France se devait de réagir. Alors, Nasser Al-Khelaifi a tranché et s’est tourné vers une valeur sûre qu’il connaît parfaitement. C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures paraît-il.

En quelques semaines, le Brésilien a repris la main. Sans forcément signer des coups mercato XXL, comme dans le passé, mais en faisant comprendre que, désormais, il y a bien un pilote dans l’avion PSG. Sa gestion du cas Neymar, sans concession particulière vis-à-vis de sa star, laisse déjà apparaître qu’il sera l’homme fort d’un club qui a longtemps souffert de son départ en 2013. Six ans plus tard, le revoilà. L’histoire entre QSI et Paris semble à un tournant décisif. Et c’est à l’habile Leonardo que revient le volant.

Vidéo - Neymar : Pourquoi la partie de poker menteur va bientôt prendre fin 03:44

9 : Virgil van Dijk

Tout a été dit ou presque sur l’homme qui n’a plus été dribblé sous le maillot de Liverpool depuis le 3 mars 2018. Le Néerlandais a transfiguré les Reds et largement justifié son statut de défenseur le plus cher du monde, arraché à Southampton pour 84 millions d’euros en janvier 2018. Depuis, Virgil s’est mué en vigile le plus efficace de la planète football. Il sort d’une saison énorme, conclue en apothéose par le sixième sacre européen du club de la Mersey. Une décompression est-elle à craindre ? Rien n’est moins sûr.

Modèle de professionnalisme, le colosse de Breda sera une nouvelle fois le patron défensif du vainqueur de la Ligue des champions. Ses prestations seront plus scrutées que jamais mais l’attente qui l’entoure n’est pas du genre à l’effrayer. Défenseur vedette, comme l’atteste sa présence sur la couverture d’une version du jeu vidéo FIFA 20, Van Dijk pourrait encore changer de dimension dans cet exercice 2019-2020. Et pour cause, il a l’étiquette du favori dans la course au Ballon d’Or, un trophée qui lui offrirait un nouveau statut, celui de monument du football. Qu’il décroche ou non la timbale, il restera le référent défensif de l’une des meilleures équipes du monde.

Vidéo - Notre Top 5 virtuel du Ballon d'Or : un nouveau venu brillant et un échec retentissant 02:11

8 : Zinédine Zidane

Ne cherchez pas plus loin : l’entraîneur le plus exposé de la saison est Français. Il est même détenteur de trois Ligues des champions. Mais un passé glorieux, si récent soit-il, ne garantit jamais un avenir radieux. Après son premier passage sur le banc du Real Madrid, Zinédine Zidane a décidé de replonger, de remettre les mains dans le cambouis pour réanimer une Casa Blanca qui a perdu son âme la saison passée. Pour quoi faire ? C’est toute la question tant les coups à prendre sont nombreux et ont déjà commencé à pleuvoir ces derniers jours entre dissensions sur le cas Bale ou humiliation en préparation face à l’Atlético (7-3).

Son mercato XXL lui a permis de façonner ce Real 2.0 selon ses standards. Le voilà finalement face à son plus grand défi de sa jeune carrière de coach : prouver aux derniers sceptiques qu’il a tous les attributs des plus grands techniciens actuels. Que ses succès passés ne dépendaient pas uniquement du talent de Cristiano Ronaldo et ses petits copains. Que ses choix ont clairement pesé dans la destinée madrilène trois années de suite. Qu’il est bien fait, en somme, d’un bois différent que les autres. Et qu’avec lui, tout se transforme bien en or.