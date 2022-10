"En tant que chef de la police régionale, je suis préoccupé, attristé et en même temps je suis désolé pour les manquements au sein du dispositif de sécurité". Ce mardi en conférence de presse, Nico Afinta, chef de la police de la province indonésienne de l'est de l'île de Java, a présenté ses excuses après la bousculade lors du match entre l'Arema FC et Persebaya Surabaya qui a entraîné la mort d'au moins 131 personnes et fait plus de 300 blessés.

Ad

Face à la colère du public, les premières sanctions sont tombées contre les policiers jugés responsables de la bousculade meurtrière dans le stade de Malang (est de Java), quand la police a commencé à envoyer de grandes quantité de gaz lacrymogène pour maîtriser la foule, selon des témoins. Les supporters d'Arema FC ont créé un centre à Malang lundi pour recueillir des plaintes et annoncé qu'ils comptaient poursuivre les policiers jugés responsables d'avoir visé de façon aléatoire le public bloqué dans les tribunes.

Coupe du monde Qatar 2022 : La FFF favorable à un fonds d'indemnisation des victimes d'accidents IL Y A UNE HEURE

"S'il y avait des émeutes, le gaz lacrymogène aurait dû être dirigé vers le terrain, pas vers les tribunes", a jugé Danny Agung Prasetyo, coordinateur des supporters de l'Arema FC. Le chef de la police de la ville a été limogé lundi et neuf policiers suspendus, tandis que 19 policiers étaient interrogés au sujet de la catastrophe dans le stade, occupé par les seuls fans de l'Arema FC, a expliqué lundi le directeur de la police nationale Dedi Prasetyo.

Transferts Les 5 infos mercato de mardi IL Y A 2 HEURES