Il avait formé, aux côtés de Marius Trésor, la robuste charnière défensive de l'équipe de France, au début des années 1970. Jean-Pierre Adams a perdu la vie, ce lundi, au CHU de Nîmes, après 39 années passées dans le coma.

En 1982, l'ancien joueur des Crocos, de Nice et du Paris Saint-Germain avait été victime d'une erreur d'anésthésie et plongé dans un coma profond. Il avait cumulé 22 capes avec les Bleus et disputé près de 130 matches avec l'OGCN. L'OGC Nice a indiqué qu'un hommage lui serait rendu dimanche 19 septembre dans son stade de l'Allianz Riviera.

