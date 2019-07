Un mois après le titre mondial, Jill Ellis quitte la sélection américaine

Deux Coupes du Monde remportées et puis s'en va. Jill Ellis, la sélectionneure des Etats-Unis depuis mai 2014 a pris la décision de quitter son poste, seulement quelques semaines après avoir remporté le Mondial 2019 en France. Son départ sera effectif à partir d'octobre prochain a annoncé le site officiel de la sélection.

Jill Ellis est la sélectionneure qui a disputé le plus de matches avec la sélection américaine, pour un excellent bilan : 127 matches, 102 victoires, 18 nuls et seulement 7 défaites. En plus du sacre mondial en 2019, elle avait également remporté la Coupe du Monde 2015 avec ses joueuses. "Entraîner cette équipe et travailler avec ces femmes extraordinaires a été l'honneur de ma vie, a-t-elle confié sur le site de la sélection. Je tiens à les remercier et à les féliciter pour leur engagement et leur passion, non seulement pour gagner des championnats, mais aussi pour réhausser le profil de ce sport à l'échelle mondiale tout en étant une inspiration pour ceux qui suivront." Le ou la sélectionneur(e) qui lui succèdera n'a pas encore été choisi.