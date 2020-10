Football

Kouassi et Saliba privés de Coupe d'Europe : Ont-ils fait le mauvais choix ?

FC STREAM TEAM - William Saliba et Tanguy Kouassi ne figurent pas sur les listes européennes de leurs clubs respectifs, à savoir Arsenal et le Bayern. Une absence qui pose question sur leur choix de carrière et plus généralement sur la tendance pour les jeunes joueurs français de partir très tôt à l'étranger. Martin Mosnier et Maxime Dupuis en débattent dans le FC Stream Team.

