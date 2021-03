Sobriété et élégance, ce sont visiblement les maîtres-mots du nouveau maillot extérieur de la Mannschaft. Onze ans après leur dernière tunique noire, portée lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud, l'équipe nationale allemande revient donc à des codes plus sombres et raffinés. Avec l'ensemble des éléments sur tons noirs, à l'exception du bout des manches, adidas et la Fédération allemande ont donc joué la carte de la finesse pour le prochain maillot de l'Euro. Pour un résultat splendide.

