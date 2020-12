Laurent Blanc n'a pas fêté son retour comme il l'espérait. Son équipe d'Al Rayyan, qui n'a plus gagné depuis quatre rencontres, a subi la loi à domicile d'Al Sadd, entraîné par Xavi. Les joueurs d'Al Sadd, leaders du championnat qatari, parmi lesquels on retrouve également l'ancien milieu de terrain d'Arsenal Santi Cazorla, l'ont emporté 1-0 grâce à un but de Baghdad Bounedjah (83e). A l'issue de ce "Clasico du Qatar", les deux entraîneurs-vedettes se sont donnés une accolade, eux qui ont porté les couleurs du FC Barcelone à des époques différentes, avant d'être champions du monde, le Français en 1998 et l'Espagnol en 2010.