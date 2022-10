La France chute face à sa bête noire. Dans un Rudolf-Harbig-Stadion de Dresde plein à craquer, les Bleues s’inclinent 2 buts à 1. Les Françaises n’ont pas résisté à la furie des attaquantes allemandes, à l’image d’Alexandra Popp, capitaine et auteure d’un doublé (44e et 48e), ses 60 et 61e buts en sélection. Les joueuses de Corinne Diacre ont perdu pied en seconde période, avant que l’entrante Lindsey Thomas, qui honorait sa première sélection, provoque un pénalty en fin de match, transformé par la revenante Viviane Asseyi (84e). La France battue de peu, l’histoire se répète, comme au dernier Euro.

