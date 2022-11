Football

L'Inter Miami "confiant" : Messi peut-il vraiment partir en MLS en 2023 ?

TRANSFERTS – Selon The Athletic, l’Inter Miami souhaite attirer Lionel Messi dès l’été prochain et affiche même de plus en plus de confiance à ce sujet. Si plusieurs conditions sont réunies, peut-on vraiment imaginer l’Argentin rejoindre la MLS à si court terme ? Retrouvez Mercredi Mercato en intégralité en podcast (Réal : M.Rabot/Q.Guichard).

