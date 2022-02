Un adolescent de 17 ans, portant un sweat-shirt de l'OM, a été agressé ce week-end par des supporters de Lyon en marge d'une rencontre de Coupe Gambardella Canet-OL. Le jeune supporteur de Canet, station balnéaire proche de Perpignan, a porté plainte mardi auprès des gendarmes, a dit à l'AFP Jordi Delclos, manager général du club catalan de National 2.

Après la rencontre, gagnée par l'Olympique Lyonnais, "une quinzaine de supporters ont agressé ce jeune. D'abord ils lui ont demandé de retirer son pull de l'OM. Il a refusé. Ils ont commencé à le frapper, à le rouer de coups, il s'est échappé, ils l'ont rattrapé, ils lui ont arraché le sweat et ils l'ont tabassé". L'adolescent est d'abord retourné chez lui avant que sa mère le conduise à l'hôpital, où le médecin des urgences lui a prescrit 4 jours d'ITT. Il souffre de traumatismes à la colonne vertébrale, d'hématomes sur tout le corps, et porte une minerve, selon le club des Pyrénées Orientales. "Il est choqué", souligne le manager général de Canet.

Aulas a "téléphoné" au jeune de Canet

"Notre club et l'OL travaillent ensemble pour établir les faits et souhaitent un prompt rétablissement à notre supporter. Nous condamnons toute violence et appelons au calme. Les deux clubs solidaires veilleront à ce que le respect reste au coeur du football", a posté Canet sur les réseaux sociaux, un message aussitôt retweeté par l'OL. Le dirigeant catalan dit avoir été contacté par le président de l'OL, Jean-Michel Aulas. "Il était désolé, l'OL n'était pas au courant de ce déplacement, il nous a dit qu'il mettrait tout en oeuvre pour retrouver les auteurs et nous a apporté son soutien. Il a même téléphoné" au jeune supporteur de Canet.

D'après le récit de Jordi Delclos, un autocar a déposé avant le match une cinquantaine de supporters lyonnais fortement alcoolisés qui, pendant le match, ont supporté leur équipe, sans autre débordement que des jets de fumigènes. Ces derniers mois, des supporters de l'OL ont été à l'origine d'incidents, qui ont valu des sanctions au club : une bouteille d'eau jetée sur la tête du Marseillais Dimitri Payet lors d'OL-OM, et une bagarre en tribune pendant Paris FC-OL, qui s'est soldée par une élimination de la Coupe de France sur tapis vert pour les deux clubs.

