Attention, possible tremblement de terre sur la planète football. Et il pourrait bien être provoqué par la FIFA en personne. Pour tuer "l'ennui" de certains championnats nationaux, souvent dominés par les mêmes équipes (le PSG en France, la Juve en Italie, le Bayern en Allemagne...) et "alléger" le calendrier, comme l'écrit ce mardi le quotidien italien La Repubblica, l'instance songerait à de grands changements. Et elle voudrait en discuter avec les Ligues avant 2022 et la Coupe du monde au Qatar.