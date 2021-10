On ne reverra pas Amel Majri et son fabuleux pied gauche avant un long moment . La milieu internationale française de Lyon été victime vendredi d'une grave blessure à un genou lors du match Bordeaux-OL (victoire 4-1) et sa saison est d'ores et déjà terminée, selon un communiqué publié par l'Olympique lyonnais samedi.

La joueuse de 28 ans (63 sélections, 9 buts) est sortie à la 61e minute de cette rencontre de la 5e journée de Division 1 après s'être mal réceptionnée à la suite d'un duel aérien. Elle souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur et du ligament latéral externe du genou gauche. Elle subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours à une date non encore déterminée.

C'est un énorme coup dur pour la Française dans la perspective de l'Euro féminin prévu en juillet prochain. "Merci pour vos messages, le résultat est tombé: rupture des ligaments. Une carrière est faite de hauts et de bas mais comme toujours je continuerai de me battre et si Dieu le veut je reviendrai plus forte", a tweeté la joueuse.

