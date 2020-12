Le domicile de Paolo Rossi, champion du monde en 1982, a été visité par des cambrioleurs pendant ses funérailles samedi, a indiqué l'agence italienne AGI. Son épouse Federica, de retour de la cérémonie qui s'est déroulée près de Vicenza, s'est rendue compte de ce cambriolage en rentrant chez elle près de Bucine, au sud-ouest de Florence, selon l'agence. Les cambrioleurs ont dérobé une montre appartenant au joueur, au statut de légende en Italie, et de l'argent liquide.

Paolo Rossi et sa famille ont élu domicile à Poggio Cennina, sur une colline surplombant le Val d'Ambra, où l'ancien footballeur gérait un agritourisme et une exploitation agricole bio. Tous les footballeurs italiens ont porté un brassard noir, en arrivant sur le terrain samedi, en mémoire de Paolo Rossi, décédé mercredi à l'âge de 64 ans. Une minute de silence a été observée dans les stades avec des photos de la légende du football italien projetées sur de grands écrans avec les mots "les héros ne meurent jamais" et "Ciao Paolo".