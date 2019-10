Cette fois, la Marseillaise a été respectée

Les supporters de la Turquie rassemblés dans le parcage visiteurs du Stade de France ont majoritairement applaudi la Marseillaise au moment où l'hymne national français a été joué, lundi avant le début du match qualificatif à l'Euro 2020, contrairement à l'aller à Konya. De très nombreux fans de l'équipe nationale turque ont fait le déplacement lundi soir à Saint-Denis. Ils étaient 3.800 dans l'espace réservé aux supporters visiteurs mais bien plus répartis dans les autres travées.

L'appel au calme lancé dimanche par le sélectionneur turc a été entendu. "Parfois, il y a des provocations dans les tribunes mais je veux m'adresser aux supporters turcs: s'ils viennent voir un match, c'est pour le plaisir de voir du foot. Je veux qu'ils applaudissent les deux équipes, aussi l'équipe de France", a déclaré Senol Günes. Le 8 juin, en Turquie, la Marseillaise avait été copieusement sifflée par une partie du stade de Konya, où la France s'était inclinée 2-0.

Emmanuel Macron avait qualifié les sifflets d'"inacceptables" et l'avait "fait savoir" à Noël Le Graët. Le sélectionneur Didier Deschamps avait évoqué un moment "très désagréable", tout en nuançant : "Malheureusement ce n'est pas spécifique à la France et à la Marseillaise puisque c'est déjà arrivé là-bas à d'autres équipes nationales".

Les supporters turcs ont fait du bruit au Stade de France, mais pas sur la Marseillaise.Getty Images

La banderole de la discorde

En seconde période, une banderole en soutien aux Kurdes, a suscité sifflets et altercation au Stade de France. "Arrêtez de massacrer les Kurdes", a-t-on pu lire en lettres rouges sur cette banderole déployée à la 86e minute du match, en face de la tribune des supporters visiteurs.

Les personnes ayant brandi la banderole portaient des maillots de l'équipe de France. Ils ont été rapidement contrôlés par les stadiers qui leur ont retiré la banderole. Mais celle-ci a pu être lue par de nombreux supporters turcs, qui ont, en majorité, copieusement sifflé..

Une altercation a ensuite commencé à se produire à l'endroit du déploiement de la banderole, puis quelques minutes plus tard dans une autre tribune du Stade de France. Les services de sécurité ont finalement contrôlé la situation, qui est revenue au calme au moment du coup de sifflet final, à l'intérieur du stade.

Le salut militaire après le but

Les joueurs turcs ont célébré leur but égalisateur face à la France d'un salut militaire polémique, une image non montrée en direct à la télévision. Après le but égalisateur de Kaan Ayhan, au moins sept joueurs de l'équipe se sont regroupés près du poteau de corner pour poser, la main droite tendue posée sur le front, en soutien aux soldats engagés dans l'offensive turque en Syrie contre des forces kurdes, offensive qui a déclenché un tollé international. Les joueurs turcs avaient déjà effectué ce salut lors de leur précédente rencontre contre l'Albanie vendredi. Cette irruption du politique dans le sport pourrait valoir à la Turquie des sanctions de la part de l'UEFA, qui ne tolère habituellement pas ce genre de mélanges.

Ambiance bon enfant à la sortie

La rencontre de lundi soir à Saint-Denis se tenait dans un contexte diplomatique tendu. Aux abords du stade et à l'intérieur, le dispositif policier et de sécurité avait été renforcé par crainte de débordements. Aucun incident n'a été déploré au moment du coup d'envoi et globalement, sous réserve de développements plus tard dans la soiré eou dans la nuit, le pire a été évité au vu des craintes émises quelques heures plus tôt.

A la sortie de l'enceinte, après le match, l'ambiance était même plutôt bon enfant avec des chants en l'honneur de la Turquie ("Turkiye, Turkiye") même si un chant anti-PKK a été brièvement entonné. Un autre chant "Les plus grands militaires, ce sont les nôtres" a également été entonné par une trentaine de supporters qui portaient un immense drapeau de la Turquie, sans incident toutefois.

