La volée monstruseuse de 30 mètres de De Blasis contre Barcelone

Ce but là, Pablo De Blasis s'en souviendra ! Le milieu de terrain offensif d'Eibar a profité d'une relance de la tête manquée du gardien Jasper Cillessen pour inscrire une reprise de volée lobée de plus de 30 mètres. Un but permettant à Eibar de revenir à 2-2 contre le FC Barcelone.